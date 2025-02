Sergio Ramos neden iki kaptanlık bandı takıyor?

Sergio Ramos, 22 Şubat 2025 tarihinde Rayados de Monterrey ile yaptığı resmi Liga MX debutunda, ilginç bir ayrıntı ile gündeme geldi. İspanyol savunma oyuncusu, Atlético San Luis karşısında oynarken, bir elinde Liga MX logosu bulunan, diğer elinde ise Rayados'un simgesiyle süslenmiş iki kaptanlık kol bandı taşıyordu. Bu durum, futbol dünyasında alışılmadık bir görüntü sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Después de un tiempo sin pisar la cancha, contento y emocionado con el debut y la victoria. El trabajo y la perseverancia siempre tienen su recompensa.



After some time away from the pitch, happy and excited with the debut and the win. Work and perseverance are always the key.… pic.twitter.com/lnuqXmGPu6