Sergio Ramos neden iki kaptanlık bandı takıyor?

Sergio Ramos, 22 Şubat 2025 tarihinde Rayados de Monterrey ile yaptığı resmi Liga MX debutunda, ilginç bir ayrıntı ile gündeme geldi. İspanyol savunma oyuncusu, Atlético San Luis karşısında oynarken, bir elinde Liga MX logosu bulunan, diğer elinde ise Rayados'un simgesiyle süslenmiş iki kaptanlık kol bandı taşıyordu. Bu durum, futbol dünyasında alışılmadık bir görüntü sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Después de un tiempo sin pisar la cancha, contento y emocionado con el debut y la victoria. El trabajo y la perseverancia siempre tienen su recompensa.



After some time away from the pitch, happy and excited with the debut and the win. Work and perseverance are always the key.… pic.twitter.com/lnuqXmGPu6 — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2025

BAŞLANGIÇTA HEM KAPTAN HEM DE GOL TEHDİDİ

Ramos, Monterrey’deki ilk maçına takım kaptanı olarak çıktı ve #93 numarasıyla sahada yer aldı. Maç boyunca, 79 dakika süre alarak sahada mücadele etti ve birkaç kez gol pozisyonuna girmeyi başardı. Ancak, Rayados'un 3-1'lik zaferiyle tamamlanan karşılaşmada henüz golle tanışamadı.

SERGİO RAMOS NEDEN İKİ KAPTANLIK BANDI TAKTI?

Ramos'un iki kaptanlık kol bandı takmasının ardında, kişisel bir inanç ve saygı anlayışı yatıyor. Ramos, bu davranışının bir tür cábala (batıl inanç) olduğunu belirtti. İspanyol futbolcu, aynı zamanda her iki kulübe de duyduğu saygıyı göstermek adına, kulübünün simgesini içeren bandı kullanmayı tercih ediyor. Bu durum, yalnızca Monterrey’de değil, Real Madrid, PSG, Sevilla ve İspanya Milli Takımı'nda da yaygın olarak gözlemlenmişti.

RAMOS’UN KARİYERİNDEKİ BÜYÜK BAŞARILAR

Sergio Ramos, futbolculuk kariyerinde 29 büyük kupa kazandı. Bunların 15’i uluslararası, 14’ü ise ulusal başarılarıdır. Özellikle Real Madrid’deki zaferleriyle tanınan Ramos, Sevilla'da tek bir kupa kazanmadan kariyerini sonlandırmış olsa da, dünya çapında tanınan ve en başarılı futbolculardan biri olarak tarihe geçti. Ayrıca, bu tür batıl inançlar, profesyonel futbol dünyasında bazı oyuncular tarafından sıkça kullanılıyor ve kariyerlerine olan katkısı oldukça tartışılan bir konu.

SERGİO RAMOS’UN RAYADOS’DAKİ GELECEĞİ VE DİĞER TURNUVALAR

Rayados de Monterrey, Ramos'un deneyiminden büyük ölçüde faydalanmayı umuyor. Gelecekteki karşılaşmalarda, özellikle Concachampions ya da Dünya Kulüpler Kupası gibi büyük organizasyonlarda, Sergio Ramos'un hem kulüp logosunu hem de turnuvanın logosunu taşıyan kol bandı kullanma ihtimali bulunuyor.