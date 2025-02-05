Serhan Asker'e bir şok daha! Bu kez kızı hedefte...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deşifre ettiği ‘CHP’li belediyelere karşı bilirkişi’yle telefon görüşmesinin Halk TV’de yayınlanması sonucu başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker, sosyal medya hesabı üzerinden kızının yeşil pasaportuna el koyulmasını sert sözlerle eleştirdi.

Serhan Asker sosyal medya hesabından, "Demek ki babasına yurt dışı yasağı konulunca kızının da seyahat hürriyeti elinden alınıyormuş" diyerek, adaletsizliği gözler önüne serdi.

Asker, paylaşımında kızının Ece’nin pasaportuna el koyulduğunu ve pasaportla seyahat edilebilen ülkelere çıkış yapamayacağının tebliğ edildiğini anlattı. Kızına yapılanı adaletsizlik olarak nitelendiren Asker, sosyal medyadaki paylaşımında, bu adaletsizliğe karşı güldüklerini ancak bu durumun büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu aktardı.

İşte o paylaşım;

"Demek ki babasına yurt dışı yasağı konulunca kızının da seyahat hürriyeti elinden alınıyormuş... Kızım Ece'nin de yeşil pasaportuna el konuldu ve "pasaportla seyahat edilebilen ülkelere çıkış yapamayacağı" tebliğ edilmiş... Adalet mi şimdi bu? Biz yine de tebessüm dolu fotoğrafımızla bu adaletsizliğe gülelim... Bugün Ece bu durumu büyük bir üzüntüyle bildirdi... Uluslararası Ilişkiler okuyan bir öğrenciye bunu yaptınız. Alacağınız olsun... Bir yanlışlık varsa düzeltilir umarım..."

Demek ki babasına yurt dışı yasağı konulunca kızının da seyahat hürriyeti elinden alınıyormuş...



Kızım Ece'nin de yeşil pasaportuna el konuldu ve "pasaportla seyahat edilebilen ülkelere çıkış yapamayacağı" tebliğ edilmiş...

Adalet mi şimdi bu? Biz yine de tebessüm dolu… pic.twitter.com/Un59Vincr1 — Serhan Asker (@Serhan_Asker) February 4, 2025

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deşifre ettiği ‘CHP’li belediyelere karşı bilirkişi’yle telefon görüşmesinin Halk TV’de yayınlanması sonucu başlatılan soruşturma kapsamında Serhan Asker, Barış Pehlivan ve Seda Selek ile Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz gözaltına alınmışlardı. Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Asker, Pehlivan ve Selek ile Oğuz, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.