Serhat Akın ameliyat edildi

Kaynak: AA
Serhat Akın ameliyat edildi

Uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın ameliyat edildi.

Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı.

Öte yandan, Akın'a silahlı saldırıda bulunan şüphelilerin yakalanması için polisin çalışması sürüyor

Beykoz'da yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla gelen zanlı silahla Serhat Akın'a ateş açmış, şüpheli motosikletle olay yerinden kaçmış, eski milli futbolcu ise Ataşehir'deki özel hastaneye kaldırılmıştı.

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