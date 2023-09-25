Serhat Akın 'çok pişmanım' dedi. Para için yaptıklarını itiraf etti

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe efsanesi eski futbolcu Serhat Akın 2017 yılında katıldığı Survivor ile ilgili yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu.

"Survivor'a gittiğime çok pişmanım. Aileme çok zarar verdi" diyen Serhat Akın katılma sebebinin para olduğunu söyledi.

Serhat Akın’ın ifadeleri şu şekilde:

"Bugüne kadar ilk kez söylüyorum. Fenerbahçeliler beni linç ederken bana 'Survivor Serhat' diyorlar. Ben niçin Survivor'a gittiğimi söyleyeyim. 42 yaşındayım, herkesin hayatında inişleri ve çıkışları olabilir. Benim 2 tane çocuğum var. Bütün hayatım onlar üzerine kurulu. Ben Survivor'a çocuklarımın okul parasını çıkartabilmek için gittim. O yüzden bir insanı eleştirirken hepimiz dikkatli olmalıyız."