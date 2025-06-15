Serhat Akın "Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gitmek istiyor"

Transfer sezonunu Leroy Sane ile açan Galatasaray gözünü bu kez Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu'na dikti.

"GALATASARAY BENİ BEN GALATASARAY'I İSTİYORUM"

Yorumcu Serhat Akın Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray ile görüştüğününü söyleyerek "Hakan Çalhanoğlu bana bugün mesaj attı. 'Galatasaray’la görüşme halindeyiz. Onlar beni istiyor ve bende onları istiyorum.' dedi." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu da "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin." yazılı bir paylaşımda bulunmuştu.