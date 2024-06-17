Serhat Akın kafayı İsmail Kartal'a taktı

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçları oynanmaya devam ediyor.

C Grubu ilk maçında Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya geldi.

İngiltere, mücadeleyi 13. dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle 1-0 galip geldi ve turnuvaya 3 puanla başladı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Serhat Akın, canlı yayında flaş açıklamalar yaptı.

''İNGİLTERE'NİN İSMAİL KARTAL'I''

İngiltere'nin oyununu eleştiren ve İngiltere Milli Takım teknik direktörü Gareth Southgate'ye yüklenen Serhat Akın, ''Turnuvanın en sıkıcı maçlarından bir tanesi diyebiliriz. Sağolsun yerli İsmail Kartal. İngiltere'nin İsmail Kartal'ına benzetiyorum. Çünkü bu kadar iyi bir takımı bu kadar kötü kullanıyorsan tebrik etmek gerekiyor Southgate'yi. Tebriği hak ediyor.'' ifadelerini kullandı.

Serhat Akın bu açıklamayı yaptıktan sonra Berkay Tokgöz ve Ersin Düzen gülmeye başladı.

TARAFTARDAN TEPKİ ALDI

Serhat Akın'ın bu ifadeleri, Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

Taraftarlar, 'Kafayı İsmail Kartal'a takmış, Serhat Akın Mourinho'ya da sallar, Sen Fenerbahçeli değilsin,'' şeklinde yorum yaptı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın arkasında 99 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

İsmail Kartal, zaman zaman yaptığı oyuncu değişiklikleri ile gündem olmuştu.