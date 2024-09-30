Serhat Akın'a silahlı saldırı olayında 5 şüpheli tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Serhat Akın'a silahlı saldırı olayında 5 şüpheli tutuklandı

Serhat Akın'a silahlı saldırı olayına ilişkin mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serhat Akın'a silahlı saldırı olayına ilişkin mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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NE OLMUŞTU?

Eski milli futbolcu Serhat Akın yorumculuk yaptığı program sonrası silahlı saldırıya uğramış ve ayağından yaralanmıştı.

Saldırı sonrası Akın'ın 250 bin lira için vurulduğu iddia edilmişti. Saldırı talimatının ise Gürcistan'da bulunan H.Ş. tarafından verildiği ortaya çıkmıştı.

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