Serhat Akın’ın hastane odasında dikkat çeken detay! Aziz Yıldırım ziyaret etti

İstanbul Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ameliyat olduktan sonra hastanede tedavisi süren Serhat Akın'a geçmiş olsun ziyaretleri devam ediyor.

Eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'ı bu sabah Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ziyaret etti. Geçmiş olsun ziyaretinde Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu ve iş insanı Murat Zorlu da yer aldı.

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Paylaşılan fotoğrafta Serhat Akın'ın iki bacağının da sarılı olduğu ve baş ucunda futbol oynadığı yıllardan Fenerbahçe formasının dikkatlerden kaçmadı.

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