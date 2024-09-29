Serhat Ulueren Galatasaray'da bilerek kötü oynayan futbolcuları açıkladı

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray, Kasımpaşa’yı ağırladı.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 3-0 öne geçsede rakibinin geri dönüşünü engelleyemedi ve maç 3-3’lük beraberlikle sona erdi.

Alınan bu sonuç sonrası başta teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular eleştirilerin hedefi haline geldi.

Galatasaray’da beraberliğin sorumluluarı tartışılırken Serhat Ulueren’den çarpıcı bir iddia geldi.

Ulueren yaptığı açıklamada Barış Alper ve Batshuayi’nin bilerek kötü oynadığını iddia etti.

Serhat Ulueren’in açıklamaları şu şekilde:

"Ben maç sattılar demiyorum ama Barış Alper ve Batshuayi, kasıtlı olarak maçta oynamadılar ve hocaya tavır yaptılar. Yedek kulübesindeki hallerine ve tavırlarına da baktım. Batshuayi yedek olacağını kabullenmiş, Barış Alper de Yunus Akgün tehlikesini gördü saldılar. Bizzat Okan Buruk'a nefret kustular"