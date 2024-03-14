Seri katilin televizyon programına katıldığı ortaya çıktı. Polis 35 yıldır her yerde onu arıyordu

1980’ler ve 1990’larda çok sayıda cinayet ve tecavüzün faili olan seri katil Francois Verove’un 2019 yılında Fransa’da en çok izlenen yarışma programlarından birine katıldığı ortaya çıktı. Fransız dergisi olan Marianne, Verove’un "Tout le monde veut prendre sa place" (Herkes yerini almak istiyor) adlı bir yarışmaya katıldığı ve izleyicilerden alkış topladığı görüntüleri herkese açık bir şekilde yayımladı.

35 yıldır aranan eski polis memuru Verove, gerçek kimliği ile katıldığı yarışmada, ünlü sunucu Nagui Fam'ın sorularını cevaplayıp alkış almış.

Emekli bir polis olarak geçmiş hayatını anlatmış, ilk zamanlarda atlı polis olarak devriye gezdiğini, sonrasında motosikletli bir polis olduğunu yarışmada hekese karşı aktarmış.

Kendisine sorulan bazı genel kültür sorularını bilememiş ardından Paris 2024 Olimpiyatı ve verem aşısına dair iki genel kültür sorusunu yanlış cevaplayıp elenmiş.

FRANSA’DA ŞOK ETKİSİ

Fransa'nın en çok aranan seri katillerinden birinin bu kadar rahat bir şekilde ulusal televizyona çıkmış olması ülkede şok etkisi yarattı. Çünkü Verove, Fransa'da 1980'lerin ortasında başlayıp 1994'e kadar devam eden bir seri cinayetin yanında birçok tecavüz vakasından dolayı da polisler tarafından aranıyordu.

BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ DE YAPTI

Edinilen bilgilere göre Verove’nin mağdurları, Verove’nin kendilerine polis kimliği gösterdiklerini belirtmiş. Yıllar içinde ise şüphelinin polis gücünün bir üyesi olduğundan şüphelenilmişti. Zira hayatta kalan mağdurlar, saldırganın kendilerine polis kimliğini gösterdiğini söylüyordu.

Ancak katil bulunamazken, Verove bu süreçte polislikten emekli oldu. Bir dönem ülkenin güneyinde bir belediye meclisi üyeliği de yaptı.

EŞİNE BIRAKTIĞI MEKTUPTA İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda yeri tespit edilen ve polisler tarafından İfadeye çağrılmasından üç gün sonra kayıplara karışan Verove, eşinin ihbarı üzerine, Akdeniz kıyısındaki Grau-du-Roi isimli balıkçı kasabasında kiralık bir evde ölü bulundu.

Verove geride, eşine hitaben bir intihar mektubu da bırakmıştı. Mektupta ayrıntı vermese de cinayetleri itiraf ediyor, "yok etme dürtüsüne karşı koyamadığını" savunuyor, 1997'den sonra ise hiç suç işlemediğini ileri sürüyordu. Fransız polisi, bu mektup üzerine yaptığı DNA incelemesinde, katilin genetik profilinin Verove ile uyuştuğunu tespit etti.