Serie A takımı istedi, Fenerbahçe vermedi

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç stoperi Yusuf Akçiçek'e Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor.

Genç savunma oyuncusu için son olarak İtalya Serie A ekibi Bologna devreye girdi. Fenerbahçe'nin kapısını çalan Bologna'nın bonuslar dahil 15 milyon euroya yakın bir teklifte bulunduğu belirtildi.

Teknik direktör Mourinho'nun da genç oyuncunun takımda kalmasını istediği ve satışına soğuk yaklaştığı öğrenilirken Fenerbahçe’nin en az 20 milyon euroluk bir teklif beklediği öne sürüldü.

19 yaşındaki stoper, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe ile 21 maça çıktı; 2 gol, 1 asist kaydetti.