16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Atalanta'dan 8 yiyen Salernitana'da ayrılık

Atalanta'dan 8 yiyen Salernitana'da ayrılık

Serie A'nın 18. haftasında dün deplasmanda Atalanta’ya 8-2'lik farklı skorla mağlup olan Salernitana'da yönetim, yenilginin faturasını teknik direktör Nicola'ya çıkardı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 23:00
Takip Et

Serie A'dan Atalanta'ya farklı mağlup olan Salernitana'da ayrılık gerçekleşti

Atalanta'dan 8 yiyen Salernitana'da ayrılık
+
Aa
-

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Davide Nicola'nın teknik direktörlük görevinden alındığı belirtilirken, 49 yaşındaki teknik adama bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü teşekkür edildi.

Nicola, geçen yıl şubat ayında başına geçtiği Salernitana'da gösterdiği performansla takımın ligde kalmasını sağlamıştı. Nicola yönetiminde geçen sezon 15 maça çıkan Salernitana, bu maçlardan 18 puan toplayarak küme düşmekten kurtulmuştu.

Salernitana bu sezon ise şu ana kadar oynadığı 18 maçta aldığı 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle 18 puan toplarken, 16. sırada kaldı. Bordo-beyazlı takım, ligde son 6 haftadır galip gelemiyor.

İtalyan spor basınında, Salernitana'da Nicola'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Roberto D'Aversa, Eusebio Di Francesco ve Rafael Benitez gibi teknik adamların isimlerinin geçtiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
1
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
2
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
3
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
4
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
5
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
6
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
﻿Bir ittifakı şok edecek sonuç son ankette ortaya çıktı
7
﻿Bir ittifakı şok edecek sonuç son ankette ortaya çıktı
﻿Bir ittifakı şok edecek sonuç son ankette ortaya çıktı
﻿Malatya’da bir evde 35 kaçak göçmen yakalandı
﻿Malatya’da bir evde 35 kaçak göçmen yakalandı
﻿Malatya’da bir evde 35 kaçak göçmen yakalandı
﻿Samsun’da aynı mahallede 2 intihar
﻿Samsun’da aynı mahallede 2 intihar
﻿Samsun’da aynı mahallede 2 intihar
﻿Senegal'de kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı 22 ölü
﻿Senegal'de kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı 22 ölü
﻿Senegal'de kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı 22 ölü
﻿İngiltere’de öğretmenler ve hemşireler greve gidiyor
﻿İngiltere’de öğretmenler ve hemşireler greve gidiyor
﻿İngiltere’de öğretmenler ve hemşireler greve gidiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.