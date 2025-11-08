TFF 1. Lig’in 13’üncü haftasında Sakaryaspor kendi evinde Serikspor’u konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan konuk takım oldu. 28'de Serikspor sağ köşeden Amaral ile köşe vuruşu kullandı. Penaltı noktasına açılan ortada Marcos Silva kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 39'da gelişen Sakaryaspor atağında Kakuta'nın uzaktan etkili şutunu kaleci Erten kurtardı. İlk yarı Serikspor'un tek gollü üstünlüğüyle tamamlandı.

51'de Sakaryaspor eşitliği yakaladı. Sol köşeden kullanılan serbest vuruşta Ben Yedder'in ön direkte topuk pasına hareketlenen Eren Erdoğan kale alanı içinde vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu. 72'de Serikspor tekrar öne geçti. Hızlı gelişen konuk takımın atağında Berkovsky'nin şutunu kaleci Szumski ayaklarıyla çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu kayarak ağlara gönderen Amaral takımını öne geçirdi. 76'ncı dakikada Serikspor farkı 2'ye çıkardı. Berkovsky'nin pasında altı pasın biraz dışında topla buluşan Erhan Çelenk sol köşeye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

83'te Sakaryaspor farkı tekrar bire indirdi. 81'de oyuna giren Emre Demir, Ben Yedder'den altığı pası sol ayağıyla ağlarla buluşturdu. Kalan dakikalarda ev sahibinin beraberlik çabası sonuç getirmedi ve karşılaşma Serikspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.