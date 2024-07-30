Serinlemek arzusu sonu oldu!

Kaynak: İHA
Serinlemek arzusu sonu oldu!

Muğla'da serinlemek için girdiği su kuyusu sonu oldu.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 18 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği su kuyusunda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Cazkırlar Mahallesi Kocagedik Mevkii'nde bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Mikail Kafa, serinlemek amacıyla evinin önündeki su kuyusuna girdi.

Yakınlarının su kuyusunda hareketsiz bir şekilde bulduğu genç için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mikail Kafa’yı bulunduğu yerden merdiven yardımı ile çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede Kafa’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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