Serinlemek için denize girdi. 3 gün sonra hayatını kaybetti

Olay, 30 Ağustos Çarşamba günü Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu sahilinde meydana geldi.

Serinlenmek için ailesiyle birlikte denize giren 63 yaşındaki Dursun Ali Bayır, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Yardımına koşan yakınları da boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan aile, sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Durumu kritik olarak Dursun Ali Bayır, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Samsun’da bu sezon boğulan kişi sayısı 19’a yükseldi.