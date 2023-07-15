Serinlemek için girdi canından oldu

İHA'nın haberine göre, arkadaşlarıyla Devrek ilçesine bağlı Özbağ köyü mevkiine piknik yapmak için gelen Ercan Öztürk, serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan 27 yaşındaki genç, gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama ve komando timlerinin yanı sıra itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevrede ve su altında dalgıçlar tarafından yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Havanın kararmasının çalışma şartlarını güçleştirmesi nedeniyle ekipler sabah 05.00 itibariyle yeniden arama çalışmalarına başladı. Yer altı görüntüleme cihazının da kullanıldığı arama çalışmaları yaklaşık 10 kilometrelik güzergah boyunca devam etti.

Akıntıya kapılan gencin cesedi, Karşıyaka Mahallesi'ni ilçe merkezine bağlayan köprünün ayaklarında bulundu. Odun parçalarına takıldığı tespit edilen ceset, SAK ekiplerince ceset torbasına konularak dereden çıkartıldı. Ercan Öztürk'ün cesedi Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.