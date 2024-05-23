Serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıktı

Olay, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde yaşandı. Serinlemek için denize girdiği öğrenilen 3 arkadaş akıntıya kapıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ekiplere ihbar etmesi sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çevlik İtfaiye Müfrezesi ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek, akıntıya kapılan şahıslardan ikisini canlı şekilde denizden çıkarmayı başardı. Denizden çıkartılan şahıslardan F.A.’nın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer 2 vatandaşın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı. Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.