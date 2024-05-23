Serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıktı

Kaynak: İHA
Serinlemek için girdiği denizden cansız bedeni çıktı

Hatay’da serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 3 arkadaştan biri boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde yaşandı. Serinlemek için denize girdiği öğrenilen 3 arkadaş akıntıya kapıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ekiplere ihbar etmesi sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

aw211198-02.jpgÇevlik İtfaiye Müfrezesi ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek, akıntıya kapılan şahıslardan ikisini canlı şekilde denizden çıkarmayı başardı. Denizden çıkartılan şahıslardan F.A.’nın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

aw211198-03.jpgDiğer 2 vatandaşın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı. Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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