Serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğuldular: 1 ölü 1 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren yabancı uyruklu 2 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan diğer şahısta hastaneye kaldırıldı.

Serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğuldular: 1 ölü 1 yaralı

İlçede bulunan Gümüşören Barajı'nda meydana gelen olayda, aileleri ile birlikte pikniğe giden yabancı uyruklu Safhan El N. (14) ile Yusuf El A. (15) serinlemek için baraj gölüne girdi. Ailelerinin ihbarı üzerime bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan Yusuf El A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Büyükşehir İtfaiyesi Sualtı Arama-Kurtarma Ekibi de yaptıkları çalışma sonucu Safhan El N.'nin cansız bedenine ulaştı. Talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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