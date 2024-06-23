Serinlemek için göle giren genç hayatını kaybetti

Dün öğleden sonra iki arkadaşıyla birlikte Hırka köyündeki gölete giden 21 yaşındaki Mert Can Şenol, serinlemek amacıyla göle girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Şenol'un arkadaşları, durumu Merzifon itfaiyesine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve Amasya Belediyesi itfaiyesinden dalgıçlar da arama çalışmalarına katıldı. Dalgıçlar, gece geç saatlere kadar arama yaptıktan sonra sabah erkenden çalışmalara yeniden başladı. Sabah yapılan aramalarda Şenol'un cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.