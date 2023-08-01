Serinlemek için gölete giren 19 yaşındaki işçi, boğularak hayatını kaybetti

Malatya’da deprem konutlarının inşaatında çalışan bir işçi, serinlemek için girdiği gölette boğularak can verdi.

KAYNAK: DHA
Serinlemek için gölete giren 19 yaşındaki işçi, boğularak hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre; işçinin arkadaşları, onu göremeyince durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, gölette yaptıkları aramada işçinin cesedine ulaştı.

Gölette arama çalışması

Olay, dün akşam saatlerinde Gelinciktepesi TOKİ konutlarının yapımının sürdüğü alanda meydana geldi. İnşaatta çalışan Abdullah Çiçek (19), iş çıkışı arkadaşlarıyla birlikte Maryap Göleti’ne gitti. Çiçek, gölete girerek serinlemeye çalıştı. Ancak bir süre sonra suda çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu. Arkadaşları, onu kurtarmak için seferber oldu ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi çağrıldı. Ekipler, gölette 2.5 saat süren arama çalışması sonucunda Çiçek’in cansız bedenine ulaştı.

Otopsi için morga kaldırıldı

Diyarbakır’dan Malatya’ya deprem konutlarında çalışmak için geldiği belirtilen Abdullah Çiçek’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Forklift sürücüsü F.D. ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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