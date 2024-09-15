Serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Kahramanmaraş’ta serinlemek için gölete girdiği öğrenilen genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Suçatı mevkiindeki gölette meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için gölete giren Ahmet Akrağ'ın (29) bir müddet sonra suda gözden kaybolduğunu gören yakınları, durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aw288065-02.jpgGöletten çıkarılan Akrağ'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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