Serinlemek isterken ölebilirsiniz

Serinleyim derken ölmeyin

Artan sıcaklıklar nedeniyle klima kullanımının yaygınlaştığını belirten Dr. Gül, klimalı ortamlarda sağlık sorunları yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Dr. Gül, "Klima içinde biriken mikroplar, çalıştığında solunum yoluyla alındığında Legionnaires' hastalığı gibi zor iyileşen enfeksiyonlara neden olabilir. Klima karşısında uzun süre durulmamalı ve klimalı ortamlar sık sık havalandırılmalıdır" dedi.

Yoğun bakım ünitelerinde bile kaybedilen hastaların olduğunu ifade eden Dr. Gül, klima kullanımının üst solunum yolu ve akciğer enfeksiyonlarına yol açabileceğini, özellikle soğukta üreyen virüslerin ciddi enfeksiyonlara sebep olabileceğini belirtti. Klima karşısında uzun süre durmanın yüz felci riskini artırdığını ve klimalı ortamların düzenli olarak havalandırılması gerektiğini söyledi.

Klimanın neden olduğu kas ve göğüs ağrılarının kalp hastalıklarıyla karıştırılabileceğini belirten Dr. Gül, "Klimanın karşısında durmak göğüs kaslarının üşümesine ve kas spazmlarına neden olabilir. Bu durum, kalp krizi sanılarak acil servislere başvurulmasına yol açabilir. Ancak, genellikle klima kaynaklı rahatsızlıklar, sırt ağrıları ve öksürük ile kendini gösterir. Kalp ağrıları genellikle fiziksel aktivite sırasında ortaya çıkar ve göğüste ağırlık hissi ile kendini belli eder. Her göğüs ve sol kol ağrısının kalp hastalığı olduğu düşünülmemelidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar, klima karşısında uzun süre kalmamalıdır" diye konuştu.