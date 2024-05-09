Şerit değiştirip akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı ortalığı birbirine kattı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sol şeritteyken ani bir kararla akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan sürücü, ortalığı birbirine kattı. Araç akaryakıt istasyonuna girerek, takla attı.

Kaza Meligazi'ye bağlı Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda yaşandı. Sürücü K.Y sol seritte seyir halindeyken, akaryakıt istasyona giriş için şerit değiştirdi ve olanlar oldu.

Bir başka otomobile çarpan araç, takla atarak, akaryakıt istasyonuna daldı. Bu sırada istasyonda bulunanlar büyük bir panik yaşadı.

Kazanın ardından istasyon çalışanları, yaralı sürücünün yardımına koştu. Polis olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Korku dolu anlar yaşatan kazanın görüntüleri ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

İstasyonda bulunan ve aracını temizleyen bir kişinin takla atan otomobilden kaçtığı da görüldü.