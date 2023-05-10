Serkan Altunorak tiyatroyu sahile taşıdı

Ünlü oyuncu Serkan Altunorak’ın oynadığı, yönetmenliğini Çağ Çalışkur’un üstlendiği Dalgakıran, bu kez sahilde sahnelendi.

Serkan Altunorak tiyatroyu sahile taşıdı

Serkan Altunorak’ın oynadığı, yönetmenliğini Çağ Çalışkur’un üstlendiği, İngiliz yazar Simon Stephens’a ait olan Craft Tiyatro’nun oyunu Dalgakıran, bu kez sahilde sahnelendi.

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Dizi seti için bir süredir Marmaris Selimiye'de bulunan Serkan Altunorak, Craft Tiyatro’da oynadığı Dalgakıran’ı bu kez deniz kenarında sahneledi.

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Set ekibi ve oyuncu arkadaşları için sahneye çıkan Altunorak, oyun sonrası ayakta alkışlandı.

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Dalgakıran, hayata inanmakta zorlananların, kaybedilenlerin kaybettiklerimizden ibaret olmadığının hikayesi...


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