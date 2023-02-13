Oyuncu Serkan Çayoğlu yardım için Almanca seslendi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili yıkan depremin ardından ünlü isimler yardım için seferber olmaya devam ediyor. Kendi yaptıkları yardımların yanı sıra deprem bölgesi için dünyadan da yardım isteyen ünlü isimler sevenlerine sesleniyor.

Almanya doğumlu olan ve ailesi orada yaşayan Serkan Çayoğlu da Almanca yardım videosu yayınladı.

Serkan Çayoğlu "Bölgede şu an en acil ihtiyaçlar barınma için konteyner, çadır ve mobil tuvalet. Bu konuda yardım edebilecek şahıs ve şirketler lütfen iletişime geçin. Nakit yardımlar için hesap numaralarını da paylaştım." dedi.

