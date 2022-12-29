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  • Özge Gürel’den bebek açıklaması. Serkan Çayoğlu ile 4 ay önce evlenmişti

Özge Gürel’den bebek açıklaması. Serkan Çayoğlu ile 4 ay önce evlenmişti

Oyuncu çift Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, ünlü bir restoranın yeni yıl partisine katıldı. Özge Gürel, "2023'te bebek müjdesi gelir mi" sorusuna cevap verdi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 09:15
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Serkan Çayoğlu ile 4 ay önce evlenen Özge Gürel’den bebek açıklaması

Özge Gürel’den bebek açıklaması. Serkan Çayoğlu ile 4 ay önce evlenmişti
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Novikov İstanbul yeni yıl partisi önceki akşam görkemli bir davet ile gerçekleşti. Novikov CEO’su Dilyara Makarova’nın ev sahipliğinde Rolls - Royce Powered By Hello işbirliğinde düzenlenen geceye iş, sanat ve cemiyet hayatının tanımış isimleri katıldı.

Davete katılan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti şıklıklarıyla dikkat çekti. Sipahi dizisi ile ekranlara dönen Özge Gürel, “Dizimiz çok güzel gidiyor. Partnerim Kaan Yıldırım ile çok iyi anlaşıyoruz. Kaan eskiden Serkan’ın şimdi ise benim partnerim oldu” dedi. 

Serkan Çayoğlu kendisine gelen senaryoları okuduğunu ve teklifleri değerlendirdiğini söyledi. 

Yeni yıla sevdiklerimizle daha sakin şekilde gireceğiz açıklayan çift, 2023’de sevenlerine müjdeli haber bir haberi gelir mi? sorusuna Özge Gürel, “Çocuk yok. Daha çalışıyoruz iş var. Ben karar vereceğim” derken gazetecilerin patron kim sorusu karşısında Çayoğlu, Manşet atmayalım” cevabı gülüşmelere neden oldu.

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