Serkan Keskin ve Meriç Aral ön balayında

Serkan Keskin'in sahneye çıktığı ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ oyununun geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleşen galasına katılanlar arasında Keskin'in sevgilisi Meriç Aral da vardı.

Parmağındaki alyans yüzük dikkatlerden kaçmayan Aral, "Evet, olacak inşallah bir şeyler. Bir düğün habercisi olabilir" diyerek gülmüştü.

MARMARİS'TE TATİL

Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre; Dünyaevine girmek için hazırlanan ikili, önceki gün Marmaris Bozburun'da objektiflere yansıdı.

Oyuncu çift, akşam saatlerinde güneşlenmeyi tercih etti. Bu sırada Keskin'in, havlusuyla göbeğini kapatması dikkat çekti.

Ön balayında neşesi bir hayli yerinde olan Meriç Aral, düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerinde topladı.



