Serkan Keskin ve Meriç Aral’ın düğünü 3. kez ertelendi

Kaynak: Haber Merkezi
Serkan Keskin ve Meriç Aral’ın düğünü 3. kez ertelendi
Ünlü oyuncu Serkan Keskin ve uzun bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Meriç Aral’ın düğün tarihleri üçüncü kez ertelendi.

Medcezir dizisi ile çıkış yapan Meriç Aral ile Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı İsmail Abi karakteri ile hafızalara kazınan Serkan Keskin uzun süredir aşk yaşıyor.

2018’den beri sevgili olan ikilinin ne zaman evleneceği ise merak ediliyor.

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Daha evvel iki kez düğün tarihlerini erteleyen ünlü çiftin bu yaz evleneceği konuşuluyordu. Evlilik sorularına karşı 2024 yazını işaret eden ünlü çiftin düğün tarihi bir kez daha ertelendi.

Katıldığı bir davette gazetecilerin soruları cevaplayan Serkan Keskin, "çok çalışıyoruz" diyerek bu kez de yaz sonunda düğünün olacağını söyledi.

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