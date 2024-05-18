Serpil Çakmaklı 61 yaşında herkesi büyüledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Serpil Çakmaklı 61 yaşında herkesi büyüledi
Serpil Çakmaklı'nın son hali gündem oldu.

Yeşilçam'a güzelliği ve seksi halleriyle adını yazdıran oyuncu Serpil Çakmaklı adeta yıllara meydan okuyor.

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 61 yaşındaki Serpil Çakmaklı, Instagram’dan sık sık yeni fotoğraflarını paylaşıyor.

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Yaşına rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmediği görülen Çakmaklı’nın zaman zaman filtre programlarından yararlandığı da gözlerden kaçmıyor.

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Sosyal medyada yayınladığı fotoğrafları gören takipçiler ise ‘Maşallah’ demeden geçmiyor.

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Devlet Kuşu, Huzurum Kalmadı, İtirazım Var, Acı Gerçekler ve Yürek Yarası gibi onlarca filmde rol alan Serpil Çakmaklı, uzun süredir bir projede yer almıyor.

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1993 yılında evlenen Yalçın Dümer ve Serpil Çakmak nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Merve adını verdikleri bir kızları dünyaya gelirken çift, 1995 yılında boşanmıştı.

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