Serpil Çakmaklı 61 yaşında herkesi büyüledi

Yeşilçam'a güzelliği ve seksi halleriyle adını yazdıran oyuncu Serpil Çakmaklı adeta yıllara meydan okuyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 61 yaşındaki Serpil Çakmaklı, Instagram’dan sık sık yeni fotoğraflarını paylaşıyor.

Yaşına rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmediği görülen Çakmaklı’nın zaman zaman filtre programlarından yararlandığı da gözlerden kaçmıyor.

Sosyal medyada yayınladığı fotoğrafları gören takipçiler ise ‘Maşallah’ demeden geçmiyor.

Devlet Kuşu, Huzurum Kalmadı, İtirazım Var, Acı Gerçekler ve Yürek Yarası gibi onlarca filmde rol alan Serpil Çakmaklı, uzun süredir bir projede yer almıyor.

1993 yılında evlenen Yalçın Dümer ve Serpil Çakmak nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Merve adını verdikleri bir kızları dünyaya gelirken çift, 1995 yılında boşanmıştı.