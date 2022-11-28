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  • Bir şehir yüzünden tüm Türkiye'de kış buz gibi geçecek. Kerem Ökten kara haberi verdi

Bir şehir yüzünden tüm Türkiye'de kış buz gibi geçecek. Kerem Ökten kara haberi verdi

Yurt genelinde kış mevsimi etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji kahini Kerem Ökten'den kış ile ilgili önemli açıklama geldi. Ökten, "Bu kış sert geçecek. Sıcaklıklar hep sıfırın altında olacak." dedi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 16:48
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Sert bir Kış yolda. Meteoroloji kahini Kerem Ökten açıkladı

Bir şehir yüzünden tüm Türkiye'de kış buz gibi geçecek. Kerem Ökten kara haberi verdi
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Sıcaklıklar, Kasım ayının başında bahar havasını aratmazken, ay sonuna geldiğimiz şu günlerde kış mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Birçok ile mevsimin ilk karı düştü. 

Kar yağışı ise pek çok ilde başladı. Beyaz örtüyü gören vatandaş sokağa çıktı. Erzurum, Kars başta olmak üzere Ardahan, Sivas, Tokat, Kastamonu, Ordu ve Bayburt gibi pek çok il beyaza büründü.

Öte yandan kışın sert geçmesine neden olacaklardan biri de 'La Nina' etkisi deniliyordu. Bu sene bu etki nedeniyle soğuk ve yağışlı bir kış öngörülüyor. Kış için beklenen tahminler geldi. 

Sıcaklıklar hep sıfırın altında olacak. Bu nedenle kar örtüsü hiç yerden kalkmayacak ve yeni kar yağışları ile kalın bir kar tabakası oluşacak.

Yaptığı hava durumu tahminleriyle fırtınaları, yağmurları ve karları önceden bilen Kerem Ökten sosyal medya hesabından dikkat çeken hava tahminlerinde bulundu.

Bu kışın sert yaşanacağını belirten Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu.

Ökten, "Moskova'nın soğuk geçmesi Türkiye'nin de soğuk geçmesine sebep olacak. Çetin bir Kış yolda..." ifadelerini kullandı. 

Kerem Ökten, sert kış öncesi uyarılar yaptı.

"ÇETİN BİR KIŞ YOLDA"

Ökten'in paylaşımları şöyle: 

"Moskova'da bu Kış sert geçecek. Sıcaklıklar hep sıfırın altında olacak. Bu nedenle kar örtüsü hiç yerden kalkamayacağı gibi, yeni kar yağışları ile kalın bir kar tabakası oluşacak. Moskova'nın soğuk geçmesi Türkiye'nin de soğuk geçmesine sebep olacak. Çetin bir Kış yolda...

"Sibirya kar örtüsü son 15 yılın en yüksek seviyelerinde. 2017 Kışı öncesinden fazla, 2012 Kışı öncesi ile yarışıyor. Bu da sert Kışın habercisi...

"Ocak, Şubat ve Mart aylarında Marmara bölgesinde, İstanbul dâhil, normallerin üzerinde kar bekleniyor. Çevresine göre daha fazla lar alacak olmasının sebebi vortex olayı. Geçen Kış 24 Ocak'ta yaşadığımız türde kar yağışları. Kaynak; Dünya'nın en güvenilir modeli olan Ecmwf...

"Amerika modeli vortex kar yağışı verdi. Amerika modelinin son sürümü İstanbul'a geçen kış yaşadıklarımıza benzer bir vortex veriyor. Karadeniz suyu ısındığı için artık trafiği ani kilitleyen vortex kar yağışlarını daha sık göreceğiz...

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doğrucu davut
28.11.2022 16:55
Türkiyeyi bitirdiniz rusya ya geçtiniz .  
 
Halit
28.11.2022 16:53
İmamları doktor yapalım.  
 
Milli Damar
28.11.2022 16:52
Dediği hiçbir şey çıkmayan, hep karavana atan bir hava durum.cusun sen.  
 
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