Sertab Erener Eurovision müjdesini verdi. 12 yıllık hasret sona mı eriyor?

Kaynak: Onedio
Sertab Erener Eurovision müjdesini verdi. 12 yıllık hasret sona mı eriyor?
2003 yılında katıldığı Eurovision'da ülkemize Everyway That I Can şarkısıyla şampiyonluk getiren Sertab Erener, İstanbul konserinde sevenlerine müjdeyi verdi. 12 yıldır çektiğimiz Eurovision hasreti sonunda bitiyor mu?

Yıllar boyu yarışmada başarılı sonuçlar alan ülkelerden biri olmamıza rağmen senelerdir Eurovision'a katılmıyoruz.

1975 senesinde Semiha Yankı'nın "Seninle Bir Dakikası" ile başladığımız Eurovision macerası 2012 senesinde Can Bonomo’nun, 'We Could Be The Same' şarkısıyla uzun yıllar özlem duyacağımızdan habersiz sona erdi.

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2003'te ise ülkemizin en büyük gurur anlarından birini yaşamıştık. Sertab Erener, "Everyway That I Can' şarkısıyla ülkemizi Eurovision'da birinci yapmıştı.

Sertab Erener'in muhteşem performansı başta olmak üzere ülkemizi temsil edip bizi gururlandıran kimseyi unutmadık ve Eurovision'u çok özledik.

Uzaktan izlediğimiz Eurovision'da tekrar Türkiye'nin ismini göreceğimiz günleri sayarken Sertab Erener’den müjdeli haber geldi.

Sertab Erener, İstanbul konserinde, bu sene Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını, yarışma gecesi için hazırlanmaya başladığını ve 'Everyway That I Can' şarkısının farklı bir versiyonunu söyleyeceğini duyurdu.

Rakiplerimiz ve şampiyon olmamız gereken bir yarışma olmayacak ama Sertab Erener, şampiyonluk aldığı sahnede 21 yıl sonra Türkiye’yi yeniden gururlandıracak.

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