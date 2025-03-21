Sertab Erener'den katılım çağrısı! 'Destan yazalım'

Sertap Erener yaptığı Erener paylaşımına "Hadi birisinin lafıyla bi DESTAN YAZALIM" diye yazdı.
Ekrem İmamoğlu ve 87 kişinin gözaltına alınmasına birçok ünlü isim tepki gösterirken Sertab Erener'den dikkat çeken paylaşım geldi.
Sertab Erener, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP'nin 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçime katılım çağrısında bulundu. Sertab Erener, 23 Mart'taki önseçimden CHP üyesi olmayanların da oy kullanabileceğini hatırlattı.
Erener paylaşımına "Hadi birisinin lafıyla bi DESTAN YAZALIM" notunu düştü.