Sertab Erener'den katılım çağrısı! 'Destan yazalım'

Kaynak: Haber Merkezi
Sertab Erener'den katılım çağrısı! 'Destan yazalım'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yarattığı şok devam ederken Sertab Erener CHP'nin 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçime katılım çağrısında bulundu.

Sertap Erener yaptığı Erener paylaşımına "Hadi birisinin lafıyla bi DESTAN YAZALIM" diye yazdı.

Ekrem İmamoğlu ve 87 kişinin gözaltına alınmasına birçok ünlü isim tepki gösterirken Sertab Erener'den dikkat çeken paylaşım geldi.

Sertab Erener, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP'nin 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçime katılım çağrısında bulundu. Sertab Erener, 23 Mart'taki önseçimden CHP üyesi olmayanların da oy kullanabileceğini hatırlattı.

Erener paylaşımına "Hadi birisinin lafıyla bi DESTAN YAZALIM" notunu düştü.

sertapic.jpg

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu da aralarında... Yeniden sağlık kontrolüne götürüldüler
Ekrem İmamoğlu da aralarında... Yeniden sağlık kontrolüne götürüldüler
Sertab Erener'den katılım çağrısı! 'Destan yazalım'
Sertab Erener'den katılım çağrısı! 'Destan yazalım'
Erzincan depreminin ardından Naci Görür'den açıklama
Erzincan depreminin ardından Naci Görür'den açıklama
Yolda yürürken silahlı vuruldu
Yolda yürürken silahlı vuruldu
Trump dediğini yaptı! Eğitim bakanlığını kapatıyor
Trump dediğini yaptı! Eğitim bakanlığını kapatıyor