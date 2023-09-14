Servet Çetin idmana neden ilk kez telefonla çıktığını açıkladı

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Ankaragücü maçı öncesi önemli bir ititraftra bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Servet Çetin idmana neden ilk kez telefonla çıktığını açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig’in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan EY Sivasspor çalışmalarına devam ediyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfer çalışmalarının devam ettiği ifade eden Servet Çetin, "Çalışmamız çok hızlı devam ediyor. Hatta hayatta ilk defa antrenmana telefonla çıktım. Az önce içeride bir transfer görüşmesi yapıyordu. Şu an görüşüyoruz. 2 oyuncu almak istiyoruz ama dediğim gibi süreç de daraldı 2 gün kaldı. İnşallah bu 2 gün içerisinde bitirebiliriz transferi" açıklamasında bulundu.

Servet Çetin, ligde bu hafta oynayacakları MKE Ankaragücü maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ankaragücü kompakt bir takım. Doğru duran, doğru pozisyon alan özellikle savunmada enerjik bir takımla oynayacağız. İnşallah 3 puan almak istiyoruz" dedi. Transfer çalışmalarının devam ettiği ifade eden Çetin, "Çalışmamız çok hızlı devam ediyor. Hatta hayatta ilk defa antrenmana telefonla çıktım. Az önce içeride bir transfer görüşmesi yapıyordu. Şu an görüşüyoruz." dedi.

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