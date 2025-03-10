Servet Çetin "Pendikspor galibiyeti özgüvenimizi artırdı"

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 1-0'lık skorla yendi.

Müsabakanın ardından konuşan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, "İlk deplasman galibiyetimiz. Bizim için önemli. Maçtan önce futbolcularıma önemli bir maç olduğunu ve oymamamız gerektiğini söyledim. Hafta içi rakip analizinde özellikle 4-4-2 karşıladıkları için genelde 6 numaramız mutlaka boşa düşecek ve oradan oyun kurabileceğimizi analiz ettik. İlk yarı bunu çok iyi yaptık. İlk yarı 3-4 tane net pozisyonumuz var, değerlendiremedik. İkinci yarı rakip 6 numaramıza önlem aldı. Bu sefer beklerimiz boşa düştü, onları kullandık. Ne çalıştıysak oyuncu arkadaşlarımız harfiyen yerine getirmeye çalıştılar. Tek handikabımız bu kadar pozisyona girip gol atamamak.

"BELLİ BİR OYUN ANLAYIŞIMIZ VAR"

Rakip ceza sahası içerisinde 25 kere topla buluşmuşuz ve 90 küsürde gol atmışız. Bu bizim için olumsuz bir yön. Son dakikalarda gol bulup kazanmamız bizim için olumsuzluk. Maçın genelinde üstün taraf bizdik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Berabere ayrılsaydık gerçekten çok üzülecektik" dedi.

Ligin kalan bölümünde hedeflerinin üst sıralar olduğunun altını çizen Çetin, "Şimdi tamamıyla alt sıralardan kopmuş olduk ve yukarı hedefimiz netleşti.

"GALİBİYET ÖZGÜVENİMİZİ ARTIRDI"

Önümüzde Erzurumspor maçı var. Onu da kazanırsak çok farklı şeyler konuşacağız. Bu günkü galibiyet özgüven anlamında oyuncu arkadaşlarımıza müthiş oldu. Belli bir oyun anlayışımız var, rakibe oyun üstünlüğümüzü yıkmasını biliyoruz. İnşallah bundan sonra daha da net olacağız. Bundan sonraki maçlarımız daha keyifli olacak. 3 puan için mutluyuz" ifadelerini kullandı.