Servet Yardımcı TFF başkanlığına neden aday olduğunu açıkladı. Vaatlerini sıraladı

UEFA İcra Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı, Türk futbolunun yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Beşiktaş’ta gerçekleşen basın toplantısında konuşan Yardımcı, mevcut sıkıntılar sebebiyle TFF’nin seçim yapma kararı aldığını ifade etti.

“18 Temmuz’daki seçim, Türk futbolu için yeni bir dönemin başlangıcı olacak,” diyen Yardımcı, bu tarihten sonra Türk futbolunun tamamen yenileneceğini ve Avrupa’daki sistemlerin Türkiye’de uygulanacağını söyledi.

UEFA ADAYLIĞIMA ÇOK SEVİNDİ

Kulüplerin sorunlarına değinen ve UEFA tecrübeleriyle çözüm üreteceklerini vurgulayan Yardımcı, “Hiç kı̇mseyle kavga etmeyeceğı̇z. Herkesle oturup bı̇rlı̇kte çalışacağız, Avrupa'dakı̇ gibi güvenı̇lı̇r, adı̇l ve ekonomı̇sı̇ güçlü futbol ortamını getı̇receğı̇z. Sorunlar hemen çözülemez. Zamana ihtiyacımız var ama yol haritamız belli. Başkanlık adaylığımızı açıkladıktan sonra UEFA'da herkes çok sevindi. Ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söylediler. Başkan olursam bunun çarpan etkisinin olacağına inanıyorum. Çok büyük destek alacağım" dedi.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

UEFA’nın elit düzeydeki tüm organizasyonlarını Türkiye’ye kazandırdıklarını ve FIFA Dünya Kupası’nı ülkeye getirme hedeflerinin olduğunu belirten Servet Yardımcı, Türkiye Kupası’nın formatının değiştirilerek daha değerli hale getirilmesi gerektiğini de ekledi.