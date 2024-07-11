Servet Yardımcı'nın neden çekildiği ortaya çıktı

18 Temmuz'da gerçekleşecek olan TFF Başkanlık seçimleri öncesi mevcut tek resmi aday olan Servet Yardımcı adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Süper Lig devlerinin desteğini alan Servet Yardımcı'nın ani bir kararla adaylıktan çekilmesi gündeme bomba gibi düştü.

Seçimi kazanma ihtimali varken çekilmesi herkesi şaşkına uğratırken Yardımcı çekilme nedeninin yapılan iftira ve kumpaslar olduğunu söyledi.

Yardımcı neden çekildiğine dair yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti:

"TFF başkanlığına adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlâkıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır"