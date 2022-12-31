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Arabistan'a giden Ronaldo'yu bekleyen tehlike

Transferi merakla beklenen Ronaldo, yeni takımı Al Nassr'a imzayı attı ama... 

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 09:28
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Servete imza attı ama tehlike büyük. Ronaldo buna üzülecek

Arabistan'a giden Ronaldo'yu bekleyen tehlike
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37 yaşındaki yıldız oyuncu, bu imzayla en pahalı yıllık geliri de garantilemiş oldu. 

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 Milyon Euro'ya yakın para kazanacak.

Bu aynı zamanda futbol tarihinin en büyük yıllık ücreti anlamına geliyor. 

DAHA NETLEŞMEDİ

Ronaldo'nun yeni takımı Al-Nassr, bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanamadı. 

Yıllar sonra ilk kez Avrupa futbolundan ayrılan süper yıldız, aynı zamanda bu sezon uluslararası mücadeleye de katılamayacak. 

BAŞARI FABRİKASI

Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.

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