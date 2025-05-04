Servetiyle tanınıyordu! Hasan Can Kaya yaptığı bağışı duyunca dayanamadı

Konuşanlar programına katılan Mehmet Emin Karamehmet'in gelini Sedef Karamehmet, yaptığı bağışla gündem oldu. Bir dönem Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri olan Mehmet Emin Karamehmet'in gelini Sedef Karamehmet yaptığı bağış açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

BAĞIŞ OLARAK 5 BİN TL VERMEK İSTEDİ

Komedyen Hasan Can Kaya'nın sunduğu programda, Karamehmet’in bağış olarak 5 bin TL vermek istediği duyan Hasan Can Kaya dayanamadı.

Kaya, “Bugün aramızda çok zenginler var” diyerek mikrofonu Sedef Karamehmet'e uzattı. Kaya'nın “Ne kadar bağış yapmak istersiniz?” sorusuna Karamehmet’in cevabı 5 bin TL olunca, ünlü komedyen tepkisini gizleyemedi:

“Gerçekten ayıp. Sen 4 milyar dolara ... (özel bir banka)’yi sattın.”

Sedef Karamehmet'in "Ben öyle reklam sevmem" sözlerine ise Kaya dayanamayarak

“Beş bin liranın reklamını yapmam ki. Bu reklam değil, bu utanç. 50 bin lira yapıyor ÇYDD’ye" dedi.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İSMİ OLMUŞTU

Sedef Karamehmet’in kayınpederi olan Mehmet Emin Karamehmet, 2000’li yıllarda Forbes listelerinde Jeff Bezos gibi dünya devlerini bile geride bırakarak 8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi olmuştu. Karamehmet, bir dönem sahibi olduğu bankayı milyar dolarlık bir satışla elden çıkarmıştı.