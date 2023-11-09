Servis minibüsü ile yoldan çıkan panelvan çarpıştı: 1’i ağır 8 yaralı

Kağıthane Dersaadet Caddesi'nde saat 08.45 sıralarında kaza meydana geldi.

İddiaya göre, hastane çalışanlarını taşıyan Satı Öksüz yönetimindeki 34 LVK 698 plakalı servis minibüsü yokuş aşağı indiği sırada, yukarı doğru çıkan Yunus Emre Demir'in kullandığı 34 UYZ 47 plakalı panelvan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yola geçti.

Panelvanı son anda fark eden servis şoförü Öksüz'ün çabalarına rağmen iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle iki araç da karşı kaldırıma savruldu. Servisin ön koltuğunda oturan Mustafa Demirel'in (29) sıkıştığı kazada, panelvan sürücüsü ile servisteki yolculardan bazıları yaralandı.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu sırada bir sağlık görevlisi, yaralıların ambulanslara konulması sırasında çekim yapan gazetecilere engel olmak istedi. Görevli, gazetecinin kamerasına vurarak, kimlik göstermesini istedi.



İNSANLAR BAYAĞI YARA ALMIŞTI

Kazayı görüp yaralıların yardımına koşan Mete Ulusoy, "Taksiciyim, işe çıkacaktım. Aracıma oturdum, bir ses geldi. Ama hangisinin hatalı olduğunu tam olarak göremedim. Servis minibüsünün içindeki insanlar bayağı yara almıştı. Panelvandaki arkadaş tek başınaydı. O baygın vaziyetteydi, sonra kendine geldi. O da çıktı araçtan" dedi.



OĞLUM DA YARALI

Kazayı haber alarak olay yerine gelen panelvan sürücüsünün babası Müslüm Demir ise "Kazayı benim oğlan yapmış. Aşağıdan gelirken kafa kafaya girmiş. Benim şu an bilgim yok ama oğlum 'araba kaydı, toparlayamadım' dedi bana. Oğlum da yaralı" diye konuştu.