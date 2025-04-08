Servis minibüsünde, arkadaşını boynundan bıçakladı

Kaynak: İHA

Adana'da kebapçı çalışanı 22 yaşındaki Mehmet Salih K. mesai çıkışı servis minibüsünde tartıştığı Ramazan H. tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde meydana geldi. Kebapçıda çalışan Mehmet Salih K., mesai çıkışı eve gitmek için yola çıktıkları servis minibüsünde iş arkadaşı Ramazan H. ile henüz bilenmeyen nedenle tartıştı.

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Ramazan H., evinin yakınında minibüsten inerken, Mehmet Salih K.'ya cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Boynundan bıçak darbesiyle yaralanan Mehmet Salih K. kanlar içinde yere yıkılırken, Ramazan H., ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Mehmet Salih K., servisteki diğer iş arkadaşların ihbarı üzerine olan yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybeden ve durumu ağır olan yaralı, ameliyata alındı.

Polis ekipleri, ara sokaklara kaçarak izini kaybettiren Ramazan H.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor

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