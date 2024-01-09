Servis otobüsü yanarak kül oldu

Kaynak: İHA
Servis otobüsü yanarak kül oldu
Malatya’da seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Malatya- Elazığ karayolu eski adliye kavşağı mevkiinde bulunan alt geçitte saat 06.00 sıralarında, seyir halinde olan S.G. idaresindeki 44 S 0584 plakalı servis otobüsü alt kısmından yanmaya başladı. Kısa süre içerisinde alevlere teslim olan otobüs adeta alev topuna döndü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolda bir süre trafik kontrollü şekilde sağlanırken, hurdaya dönen otobüsün çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

 Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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