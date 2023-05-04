Servis şoförü öğrenciyi darbetti

Diyarbakır’da servis şoförü V.Ö. (53), okul önünde taşıdığı öğrenciyle kavga eden M.B.Ö.’yü (11) darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, M.B.Ö.’nün ailesi V.Ö.’den şikayetçi oldu.

Servis şoförü öğrenciyi darbetti

DHA’nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu önünde meydana geldi. Servis şoförü V.Ö., okul önünde beklerken, taşıdığı öğrenci ile tartışıp kavga eden M.B.Ö.’yü darbetti. Çevredekiler araya girerken, M.B.Ö. eve giderek durumu ailesine anlattı. Erdal Ö., oğlunu hastaneye götürüp darp raporu aldıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğü’ne giderek V.Ö.’den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, V.Ö.’nün M.B.Ö.’yü darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

servis-soforu-ogrenciyi-darbetti-6908-dhaphoto1.jpg

servis-soforu-ogrenciyi-darbetti-6908-dhaphoto2.jpg

Öne Çıkanlar
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Son Haberler
Ünlü yıldız yanlış estetik ameliyat yüzünden depresyona girdi Magazin
Ünlü yıldız yanlış estetik ameliyat yüzünden depresyona girdi
New York borsası düşüşle açıldı Ekonomi
New York borsası düşüşle açıldı
TCMB'nin net uluslararası rezervleri en düşük seviyede Ekonomi
TCMB'nin net uluslararası rezervleri en düşük seviyede
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı Dünya
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı
Tuba Büyüküstün 17 yıllık dostunu kaybetti. Üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu Magazin
Tuba Büyüküstün 17 yıllık dostunu kaybetti. Üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu
Adana’da bir araçta 38 tarihi eser ele geçirildi Güncel
Adana’da bir araçta 38 tarihi eser ele geçirildi
“Maratonİzmir” için geri sayım sürüyor Spor
“Maratonİzmir” için geri sayım sürüyor