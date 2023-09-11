Servisçilerin silahlı çatışması olayında 3 kişi adliyede

Samsun'un Bafra ilçesinde eğitim-öğretim yılının ilk gününde servisçiler arasında sokak ortasında yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Servisçilerin silahlı çatışması olayında 3 kişi adliyede

Sabah saatlerinde Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana gelen olayda, Ömür V. ve Okan V. 55 C 5325 plakalı minibüsle, daha önce aralarında ‘servis taşımacılığı’ meselesi yüzünden tartışma yaşanan Levent A.'nın iş yerinin önüne geldi. Burada minibüsü ile Levent A’nın 17 FF 555 plakalı otomobiline çarptı. Çarptıktan sonra araçtan inen Ömür V. ve Okan V. iş yerine silahla ateş etti. İş yerinde bulunan Levent A. ve yanındakiler de silahla karşılık verdi.


Olayda bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Okan V. Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ömür V. ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kaçan Ömür V. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alınan Levent A., Ömür V. ve hastanede tedavisi tamamlanan Okan V. işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

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