Ses, Benim Vatanım yarışmasının kazananları belli oldu

Genç şarkıcılar “Ses, Benim Vatanım” ulusal yarışmasının bölgesel turu Türkmenistan'ın Daşoğuz şehrinde gerçekleşti. Kazananlar Aishat Myradova ve Orazguly Jollyev oldu. Bunu Tarafsız Türkmenistan Gazetesi bildirdi .

Aishat Myradova, Aslı-Kerem Destanının motiflerinden yola çıkılarak "Kerem Geldi" eserini seslendirdi ve Orazguly Jollyev, Gozel Shaguleva'nın sözleri ve besteci Togrulbeg Artykov'un müziğiyle "Arkadağ" şarkısını seslendirdi.