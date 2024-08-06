Ses, Benim Vatanım yarışmasının kazananları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ses, Benim Vatanım yarışmasının kazananları belli oldu

Türkmenistan'da düzenlenen “Ses, Benim Vatanım” yarışmasının bölgesel turunun kazananları belli oldu.

Genç şarkıcılar “Ses, Benim Vatanım” ulusal yarışmasının bölgesel turu Türkmenistan'ın Daşoğuz şehrinde gerçekleşti. Kazananlar Aishat Myradova ve Orazguly Jollyev oldu. Bunu Tarafsız Türkmenistan Gazetesi bildirdi .

Aishat Myradova, Aslı-Kerem Destanının motiflerinden yola çıkılarak "Kerem Geldi" eserini seslendirdi ve Orazguly Jollyev, Gozel Shaguleva'nın sözleri ve besteci Togrulbeg Artykov'un müziğiyle "Arkadağ" şarkısını seslendirdi.

Her iki yarışmacı da en yüksek puanı alarak, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 33. yıl dönümü arifesinde Aşkabat'ta düzenlenecek yarışmanın son etabında onurlu performans sergileme hakkını elde etti.

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