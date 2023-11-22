Ses kısıklığı yaşayanlara müjde. Mucize ot ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan ses kısıklığına iyi gelen çalapa otunun faydaları dikkat çekti.

Erhan Songür KAYNAK: Haber Merkezi
Ses kısıklığı yaşayanlara müjde. Mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Çalapa otu; Ses kısıklığı ya da seçim bulaşmasına karşı düzeltici bir etkisi bulunur.

SES KISIKLIĞI NEDİR?

Normalde çok net olan sesinizde değişimler, boğuklaşmalar gündemdeyse buna neden olan sorunları araştırmakta fayda vardır. Çünkü ses kısıklığı, bir hastalık değil de bir hastalığın belirtisi olarak karşınıza çıkabilir.

ÇALAPA OTU NASIL KULLANILIR?

Merak edilen bir diğer konu ise çalapa otunun nasıl kullanılması gerektiğidir. Özellikle yaz ayı ortalarında kahverengiye dönmeden toplanır ve kurutulur.

Aynı zamanda gölgede kış aylarında ya da 40 derecenin altında kurutulabilmektedir.

Ardından bir tatlı kaşığı çalapa otu ile beraber kaynatılmış su içerisinde hazırlanabilir. Bu şekilde günde 3 kez birer bardak olmak suretiyle çalapa otunu tüketmek mümkün.

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