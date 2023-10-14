Sesini müstehcen bir sahnede duyunca şok oldu

Oyuncular ve yapay zekâ arasındaki gerginlik devam ediyor. Son olarak TikTok'ta cinsel içerikli bir sahnede sesinin yapay zekâ tarafından üretilmiş bir versiyonunu bulan oyuncu, yapılanın bir ihlal olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Sesini müstehcen bir sahnede duyunca şok oldu

Yapay zekâ teknolojisi son zamanların en göze çarpan ve konuşulan teknolojik gelişmelerinden biri olsa da herkes bu trendden pek de memnun değil.

Özellikle de yaratıcı endüstriler tarafından temkinli ve tepkiyle yaklaşılan yapay zekâ, birkaç aydır devam eden Hollywood’daki oyuncuların ve yazarların grevinde de gündeme gelmişti.

Yazarlar, yapay zekâ ile senaryoların yazılma durumuna karşı, oyuncular ise görüntüleri kullanılarak oluşturulacak görüntülere karşı işlerini ve haklarını korumak istiyor. Son yaşanan olay da bu güvencenin altını çizer nitelikte.

Bir seslendirme sanatçısı, sesinin yapay zekâ tarafından oluşturulan cinsel açıdan müstehcen bir sahnede izni olmadan kullanıldığını keşfetti.

Allegra Clark, aralarında “Genshin Impact” video oyunundaki gemi kaptanı Beidou’nun da bulunduğu pek çok karakteri seslendirdi. Clark, TikTok’ta Beidou’nun yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir sahneyi canlandırdığı versiyonuyla karşılaşınca müşterilerinin bunu görmesi halinde kendisinin isteyerek yaptığını düşünmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Clark’ın sesi ElevenLabs adlı üretken bir yapay zekâ aracıyla kopyalanmış ve manipüle edilmiş. Bunun üzerine de şirkete bir e-posta yazarak şikayetini dile getirmiş. Ancak Clark, ElevenLabs’ın endişelerini gideremediğini söyledi.

Yapay zekâ ile üretilen sesler ve görüntüler sık sık tepki topluyor. Gelişmiş üretken yapay zekâ programları, müzik sanatçılarının ve siyasi figürlerin seslerini ve yüzlerini endişe verici bir doğrulukla taklit edebiliyor.

Oyuncular, stüdyoların yeni yapay zekâ teknolojilerinin kullanımına sınırlama getiren ve onlara dijital kopyalarının kontrolünü veren yeni bir sözleşme almayı bekliyor.

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