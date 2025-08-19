Sessiz katilin çiftler arasındaki gizli dansı!

Hipertansiyon, yani yüksek tansiyon, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. Ancak son yapılan araştırmalar, bu hastalığın yalnızca bireyleri değil, onların eşlerini de yakından ilgilendirdiğini gösterdi.

Yeni bir çalışma, eşlerden birinde hipertansiyon varsa, diğer eşin de bu hastalığa yakalanma riskinin belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Bu çarpıcı bulgu, hem sağlık uzmanlarını hem de çiftleri harekete geçmeye zorladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Amerika Birleşik Devletleri’nde Emory Üniversitesi tarafından yürütülen ve Journal of the American Heart Association’da yayımlanan bir çalışma, hipertansiyonun çiftler arasında “paylaşılan” bir risk faktörü olabileceğini gösterdi.

Araştırma, 6.000’den fazla çifti inceleyerek, bir eşin hipertansiyon hastası olması durumunda diğer eşin hastalığa yakalanma olasılığının %20-30 daha yüksek olduğunu buldu.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Chintan Desai, “Bu durum, hipertansiyonun bulaşıcı olmadığını ancak ortak yaşam tarzı alışkanlıklarının bu riski artırabileceğini gösteriyor” dedi.

Ortak diyet, stres seviyeleri ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının bu artışta önemli rol oynadığı belirtildi.

Benzer şekilde, Çin’de yapılan ve Nature Medicine’da yayımlanan bir başka araştırma, 35-65 yaş arası çiftlerde hipertansiyon riskinin paylaşılan çevresel faktörlerle bağlantılı olduğunu doğruladı.

Araştırmaya göre, çiftlerin birlikte geçirdikleri süre uzadıkça, kan basıncı değerleri birbirine benzer hale geldi. Bu durum, özellikle aşırı tuz tüketimi, hareketsiz yaşam tarzı ve stres gibi faktörlerin etkisiyle açıklandı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ORTAK YAŞAMIN ETKİSİ

Dünyaca ünlü kardiyolog Prof. Dr. Sverre Erik Kjeldsen, hipertansiyonun çiftler arasındaki bu bağlantısının, bireysel tedavilerden ziyade çift temelli yaklaşımları gerektirdiğini vurguladı.

Kjeldsen, “Eşler genellikle aynı mutfakta yemek yiyor, aynı stres faktörlerine maruz kalıyor ve benzer alışkanlıklara sahip. Bu nedenle, hipertansiyon tedavisinde sadece bir bireyi değil, çifti bir bütün olarak ele almak daha etkili olabilir” dedi.

HİPERTANSİYONUN SESSİZ TEHLİKESİ

Hipertansiyon, genellikle belirti vermeden ilerleyen ve “sessiz katil” olarak adlandırılan bir hastalık.

Kan basıncının sürekli yüksek olması, kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği ve damar hastalıkları gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Uzmanlar, çiftlerin hipertansiyon riskini azaltmak için birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Reinhold Kreutz, yaşam tarzı değişikliklerinin hipertansiyon yönetiminde kritik bir rol oynadığını belirtti:

“Az tuzlu beslenme, düzenli egzersiz ve stres yönetimi, çiftlerin birlikte uygulayabileceği basit ama etkili yöntemler.”

Kreutz, özellikle çiftlerin birlikte diyet ve egzersiz programlarına katılması durumunda kan basıncı kontrolünün daha başarılı olduğunu vurguladı.

ÇİFTLER İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, hipertansiyon riskini azaltmak için çiftlere şu önerilerde bulundu:

Sağlıklı Beslenme: Tuz tüketimini azaltmak, sebze ve meyve ağırlıklı bir diyete geçmek.

Düzenli Egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmak.

Stres Yönetimi: Meditasyon, yoga veya birlikte yapılan rahatlatıcı aktiviteler.

Düzenli Kontrol: Her iki eşin de düzenli tansiyon ölçümleri yaptırması.

Uzmanlar, “Hipertansiyonu kontrol altına almak için çiftlerin birbirine destek olması, tedaviye uyumu artırıyor ve daha sağlıklı bir yaşam sağlıyor” dedi.