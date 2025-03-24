Sessiz protestoya polis engeli!

Aksaray’da bir genç sırtında Türk bayrağı ve elinde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile şehir meydanındaki Atatürk heykelinin önünde durarak sessiz bir protesto gerçekleştirdi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polisler ise gence müdahalede bulundu.

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Polis eşliğinde bir süre çevik kuvvet noktasında gözlem altında tutulan genç, sonrasında serbest bırakıldı.

İstanbul, İzmir ve Ankara’da eylem ve gösteri yasağı devam ederken, Aksaray’da ise herhangi bir gösteri yasağı bulunmuyor.