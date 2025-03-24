Sessiz protestoya polis engeli!

Düzenleme: Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile birçok ilde protestolar devam ediyor. Aksaray’da şehir meydanında sırtında Türk bayrağı ve elinde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile duran gence polis müdahale etti.

Aksaray’da bir genç sırtında Türk bayrağı ve elinde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile şehir meydanındaki Atatürk heykelinin önünde durarak sessiz bir protesto gerçekleştirdi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polisler ise gence müdahalede bulundu.

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Polis eşliğinde bir süre çevik kuvvet noktasında gözlem altında tutulan genç, sonrasında serbest bırakıldı.

İstanbul, İzmir ve Ankara’da eylem ve gösteri yasağı devam ederken, Aksaray’da ise herhangi bir gösteri yasağı bulunmuyor.

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