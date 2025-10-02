Sessiz salgın! Gençlerin karşısındaki yeni tehdit ortaya çıktı

Son yıllarda küresel sağlık otoriteleri, erken başlangıçlı bağırsak kanseri vakalarındaki endişe verici artışı yakından takip etti. Özellikle 50 yaş altı bireyleri hedef alan bu yükselişin nedenleri, uluslararası birçok araştırmanın ana odağı oldu. Bilim insanları, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörler arasındaki karmaşık etkileşimin, bu sessiz salgının ana kaynağı olabileceğini belirtti.

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü’nden (NCI) Dr. Eleanor Vance, bu artışın bir halk sağlığı krizi işareti olduğunu dile getirdi.

Dr. Vance yayımlanan bir çalışmaya atıfta bulunarak, "Modellemelerimiz, 2040 yılına gelindiğinde erken başlangıçlı kolon ve rektal kanser vakalarının sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 124 oranında artacağını gösterdi. Bu durum, acil eylem gerektiriyor" ifadesini kullandı.

BATI DİYETİ VE MİKROBİYOTA DEĞİŞİMİ

Araştırmalar, genç popülasyonda gözlemlenen bu artışta bağırsak mikrobiyotasındaki (bakteri topluluğu) köklü değişimlerin kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Dr. Julian Alcott, yüksek şekerli, işlenmiş gıdalar ve kırmızı et ağırlıklı "Batı tipi" beslenme modelinin, koruyucu bağırsak florasını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Prof. Alcott, geçtiğimiz ay Nature Medicine dergisinde yayımlanan ve 1.000’den fazla genç hasta üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçlarını değerlendirerek, "Bu hastaların çoğunda, kanser gelişimini tetikleyebilecek enflamatuar süreçleri destekleyen spesifik bakteri türlerinin aşırı arttığını gözlemledik" dedi ve bu bulgunun, beslenme reformunun önemini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

HAREKETSİZLİK VE UYKU DÜZENİ BOZUKLUKLARI

Uzmanlar, sadece beslenmenin değil, modern yaşamın getirdiği fiziksel hareketsizlik ve kronik uyku düzensizliklerinin de risk faktörlerini artırdığını ifade etti.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Mei Lin, uzun süreli oturmanın ve gece vardiyası gibi düzensiz uyku döngülerinin metabolik stresi yükselttiğini ve bu durumun da hücre onarım mekanizmalarını zayıflatarak kanser riskini tetiklediğini belirtti.

Dr. Lin, genç yetişkinlerin bu riskler konusunda uyarılması gerektiğini aktardı.

Bilim dünyası, erken başlangıçlı bağırsak kanseri artışını tek bir nedene bağlamak yerine, genetik yatkınlık, çevresel maruziyetler ve modern yaşam tarzı faktörlerinin karmaşık birleşiminden kaynaklanan "çoklu vuruş" hipotezi üzerinde yoğunlaştı. Bu bulgular, erken teşhis taramalarının yaş sınırının düşürülmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için dünya çapında yeni kılavuzların oluşturulmasını zorunlu kıldı.