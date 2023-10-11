Sessizce yayılıyor. İki tür bulaşıcı kanser keşfedildi

Yeni bir araştırmadan hayvanlar aleminde virüs gibi yayılan bulaşıcı kanserin tespit edildiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sessizce yayılıyor. İki tür bulaşıcı kanser keşfedildi

Geçen hafta “Nature Cancer” dergisinde yayımlanan araştırmadan dikkat çeken kanseri sonuçları ortaya çıktı.

Araştırmadan yüzyıllardır kabuklu deniz hayvanları arasında sessizce yayılan, lösemi benzeri eski bir kanser türünün 2 versiyonu bulunduğu ifade edildi.

Kanser ile ilgili araştırmalar, teşhis ve tedavi yöntemleri bilim insanlarının odak noktasında olurken yeni bir araştırma hayvanlar aleminde virüs gibi yayılan bulaşıcı kanserin tespit edildiği bildirildi.

Bulaşıcı tümör hücreleri, istiridyeler tarafından alınmadan önce mikroskobik bakteriler gibi suda serbestçe yüzüyor, konakçılarında çoğaldığı biliniyor.

1.jpg

Bu yayılma şekli, birbirlerini ısırıp kavga ettiklerinde kanser hücrelerini toplayan Tazmanya canavarları ve çiftleşme yoluyla kanser hücrelerini birbirlerine geçiren köpeklerinkiyle benzer olduğu ifade edildi.

“FARKLI BULAŞICI KANSER TÜRLERİ HAKKINDA BİZE DAHA FAZLA FİKİR VEREBİLİR”

Çalışma yazarlarından Dr. Alicia Bruzos, “İki bağımsız bulaşıcı kanserin varlığını açıklığa kavuşturduk ve çok daha farklı türlerin mevcut olduğundan şüpheleniyoruz. Farklı bulaşıcı kanser türleri hakkında bize daha fazla fikir verebilir” sözlerini kullandı.

İlgili Haberler
Telefonla tuvalette uzun süre kalanlara kötü haber. Tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilir
İşlenmiş gıdalar sigara kadar zararlı. Bilim insanları açıkladı
Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Meteoroloji ‘dikkatli ve tedbirli olun’ diyerek 3 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor Gündem
Meteoroloji ‘dikkatli ve tedbirli olun’ diyerek 3 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Fenerbahçe'nin bayrağı köprüye asıldı Spor
Fenerbahçe'nin bayrağı köprüye asıldı
İlyas Karadağ'dan altın madalya Spor
İlyas Karadağ'dan altın madalya
Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü Dünya
Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü
Ata tohumundan çıktı gören hormonlu diyor. Hobi amaçlı yaptı şimdi mesleği oldu Gündem
Ata tohumundan çıktı gören hormonlu diyor. Hobi amaçlı yaptı şimdi mesleği oldu
Köprülere Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'nin bayrakları asıldı Spor
Köprülere Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'nin bayrakları asıldı
Serenay Sarıkaya Milano'yu yaktı geçti. Paylaşımları hayranlarını büyüledi Magazin
Serenay Sarıkaya Milano'yu yaktı geçti. Paylaşımları hayranlarını büyüledi