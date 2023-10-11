Sessizce yayılıyor. İki tür bulaşıcı kanser keşfedildi

Geçen hafta “Nature Cancer” dergisinde yayımlanan araştırmadan dikkat çeken kanseri sonuçları ortaya çıktı.

Araştırmadan yüzyıllardır kabuklu deniz hayvanları arasında sessizce yayılan, lösemi benzeri eski bir kanser türünün 2 versiyonu bulunduğu ifade edildi.

Kanser ile ilgili araştırmalar, teşhis ve tedavi yöntemleri bilim insanlarının odak noktasında olurken yeni bir araştırma hayvanlar aleminde virüs gibi yayılan bulaşıcı kanserin tespit edildiği bildirildi.

Bulaşıcı tümör hücreleri, istiridyeler tarafından alınmadan önce mikroskobik bakteriler gibi suda serbestçe yüzüyor, konakçılarında çoğaldığı biliniyor.

Bu yayılma şekli, birbirlerini ısırıp kavga ettiklerinde kanser hücrelerini toplayan Tazmanya canavarları ve çiftleşme yoluyla kanser hücrelerini birbirlerine geçiren köpeklerinkiyle benzer olduğu ifade edildi.

“FARKLI BULAŞICI KANSER TÜRLERİ HAKKINDA BİZE DAHA FAZLA FİKİR VEREBİLİR”

Çalışma yazarlarından Dr. Alicia Bruzos, “İki bağımsız bulaşıcı kanserin varlığını açıklığa kavuşturduk ve çok daha farklı türlerin mevcut olduğundan şüpheleniyoruz. Farklı bulaşıcı kanser türleri hakkında bize daha fazla fikir verebilir” sözlerini kullandı.